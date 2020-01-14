Топливные цены на российских АЗС в первую неделю 2020 года показали сдержанный рост. Стоимость бензина в среднем по России выросла на 0,1%, дизеля — на 0,2%. Динамика заметно отличается от 2019-го, который стартовал серьёзным скачком цен. Эксперты отмечают, что сейчас причин для подорожания нет — спрос невысок, и дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. Насколько может вырасти в цене горючее уже сейчас — в материале NEWS.ru.

Средняя цена бензина на российских АЗС с 1 по 9 января составила 44,75 рубля за литр, сообщил Росстат. Дизель за этот период подорожал до 48,01 рубля.

Сильнее всего с момента предыдущей регистрации стоимость бензина прибавила в Южно-Сахалинске — на 2,3%. В шести столицах регионов топливо, напротив, подешевело и сильнее всего в Челябинске — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге соответствующие цены выросли на 0,1%.

Центральное диспетчерское управление ТЭК при Минэнерго приводит несколько иные данные. Бензин АИ-92 за первые 12 дней нового года подорожал в розницу в среднем на 1 копейку (0,02%), до 43,01 рубля. Дизель, напротив, потерял в цене, зимний сорт — 4 копейки или 0,08%, опустившись до 48,2 рубля, летний — 2 копейки или 0,04% (46,24 рубля).

Разницу в динамике Росстата и ЦДУ ТЭК эксперты объясняют разной выборкой — первый мониторит цены на сетевых и независимых АЗС, но только в столицах регионов, а ЦДУ ТЭК следит за показателями преимущественно на заправках нефтяных компаний.

Подорожание топлива с начала года обусловлено повышением акцизов, считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. По его словам, в розничной цене бензина он составляет порядка 20%, поэтому даже небольшой рост налогов отражается в ценниках на АЗС. С 1 января размер акциза для бензина Евро-5 был увеличен на 3,6%, для дизеля — на 3,4%.

Других причин для роста, по мнению Калачёва, сейчас нет — стоимость нефти находится не приемлемом уровне, за рубежом ситуация с бензином стабильная, в Германии, например, цены даже немного снижаются, отметил эксперт. Он пояснил, что дефицита топлива на рынке не наблюдается из-за невысокого уровня потребления.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос сильно не прибавляет, потому что и промышленность растёт медленно, и потребительский спрос тоже. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — NEWS.ru) расширяли и модернизировали в расчёте на то, что будет наращиваться производство, будет рост продаж автомобилей и, соответственно, спроса на топливо, но этого не произошло. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев согласен, что рост цен в начале года сдерживает снижение покупательской способности населения, в результате чего сократилось внутреннее потребление нефтепродуктов. Другая причина — действие демпфирующего механизма, который компенсирует нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.

Демпфер делает динамику цен на топливо более предсказуемой: в 2020-м бензин и дизтопливо не должны вырасти в среднем по году более, чем на 4-4,5%. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша отмечает, что в настоящее время положение на топливном рынке в целом стабильное. В сложной ситуации остаётся разве что Дальний Восток, где мелкооптовые цены выше, чем в Москве, а розничные ниже столичных.

Генеральный директор ООО «ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов обращает внимание, что отпускные цены НПЗ на моторные топлива внутри страны в период с 24 декабря по 10 января заметно подросли. Средняя стоимость НПЗ (с налогами) на 92-й бензин прибавила 1600 рублей за тонну или 3,6%, цена на летние и межсезонные сорта дизтоплива выросла на 940 рублей или 2,1%.

В пределах инфляции

Год назад топливные цены вели себя куда более решительно. Только за январь 2019-го стоимость бензина, по данным Росстата, выросла на 0,75% , дизеля — на 1,21%. Впрочем, как отмечают эксперты, этот ускоренный рост обеспечило повышение НДС с 18% до 20%, а также более резкое, чем обычно, увеличение топливных акцизов.

В начале этого года, помимо традиционной акцизной прибавки, фактором роста может стать снижение размера компенсации по демпферу. Если в прошлом году власти возвращали нефтяным компаниям 75% упущенной выгоды от поставок бензина в Россию, то теперь лишь 68%. Для дизеля этот размер уменьшается с 70% до 65%.

По оценкам «Петромаркет», для бензина выплата по демпферу в январе снизится до 1364 рублей за тонну по сравнению с 2453 рублями в декабре. Для дизеля снижение составит почти 1500 рублей — с 4206 до 2731 за тонну. Тем не менее, сейчас ситуация выглядит сбалансированной — демпфер практически полностью покрывает убытки НПЗ от поставок продуктов на внутренний рынок, отмечает Иван Хомутов.

Он обращает внимание, что экспортные нетбэки (стоимость при продаже топлива за рубеж) НПЗ на автобензин и дизтопливо снизились. Основная причина такой динамики — заметное уменьшение цен на нефтепродукты в Европе.

Снижение компенсаций по демпферу в перспективе может повлиять на стоимость топлива. Всего демпфер возмещает нефтяникам порядка 300 млрд рублей, и сокращение может составить до 20 млрд. Соответственно, это может оказать влияние на рост внутренних цен на топливо в пределах 1,5%. Нарек Авакян начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем эксперт полагает, что, помня о топливном кризисе двухлетней давности, нового всплеска цен власти не допустят. Он ожидает, что по итогам года стоимость бензина вырастет не более, чем на 5%.

В конце декабря курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак, заявил, что, по итогам прошлого года, цены на бензин в России в среднем увеличились на 3%, на дизельное топливо — на 3,5%. Он также отметил, что нет оснований опасаться их роста в 2020-м.

Правительство уверено в надёжности выработанных механизмов, я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться роста цен на топливо, — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам президента РТС, у правительства и нефтяных компаний есть неофициальная договорённость, что рост розничных цен на топливо не должен превышать инфляцию. Он полагает, что сетевые АЗС нефтяников в любом случае станут выдерживать этот курс. Ценовая политика независимых АЗС будет зависеть от поведения оптовых цен, и эти игроки приложат усилия, чтобы их рост также находился в пределах инфляции, например, станут работать с регуляторами.

В ноябре-декабре прошлого года мы наблюдали снижение объёма производства топлива, снижение поставок на внутренний рынок по сравнению с 2018 годом и увеличение экспорта. Эти три фактора могут привести к серьёзному росту оптовых цен. Задача регулятора — контролировать рост производства и поставок топлива на внутренний рынок, чтобы не допустить сильного подорожания опта, — отметил Евгений Аркуша.

Он сообщил, что текущая ситуация на топливном рынке будет обсуждаться на этой неделе на заседаниях биржевого комитета ФАС и штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго.

Алексей Калачёв же полагает, что в отдельные периоды 2020 года возможно некоторое ускорение роста топливных цен, например, весной, когда наступает период ремонтов НПЗ и высокий сезонный спрос на горючее. При этом в целом по году его подорожание останется в пределах инфляции и может составить порядка 3,5-4%, подытожил эксперт.