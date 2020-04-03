Центробанк зафиксировал отток денег со вкладов из банков

https://static.news.ru/photo/3ec69a58-75dd-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За десять дней марта объём денежных вкладов населения России в банках сократился на 2%. Об этом сообщили в Центробанке.

С 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%, — цитирует документ РБК.

Отмечается, что ближе к концу марта ситуация стабилизировалась.

25 марта президент Владимир Путин сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоги на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году, писал NEWS.ru.