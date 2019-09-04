Банк России на пятничном заседании совета директоров по монетарной политике опустит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7%. В таком прогнозе единогласны все аналитики и экономисты, опрошенные News.ru. Однако они также солидарны: такое смягчение денежно-кредитной политики не сможет оказать поддержку нашей слабой экономике.

По итогам заседания в пятницу ЦБ снизит уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до отметки в 7%. Этот шаг вписывается в логику предыдущих действий регулятора и отвечает сложившемуся инфляционному тренду, отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов. Основным фактором, формирующим место для такого манёвра, остаётся траектория развития инфляционных процессов, вторит ещё один эксперт.

По итогам августа мы увидим дефляцию, что определит годовой темп роста потребительских цен вблизи уровней 4,2-4,3% в конце лета этого года. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер»

Такая конъюнктура, продолжает он, позволяет ожидать, что скорость роста цен в России к концу 2019 года вернётся в область ниже таргета ЦБ в 4%. Таким образом, проинфляционные риски могут продолжить своё ослабление в течение всего второго полугодия, заключает он.

Банковский сектор уже всерьёз учитывает в ставках по вкладам и отчасти по кредитам сценарий низкой инфляции, соглашается Александр Проклов из «НКР». Так, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка рублёвых депозитов топ-10 крупнейших банков во второй декаде августа снизилась до 6,8% с 6,82% в начале прошлого месяца.

Также можно видеть, что российская экономическая конъюнктура в начале III квартала хотя и характеризуется сдержанным улучшением, однако остаётся существенно ослабленной, добавляет Антон Покатович из «БКС Премьер».

Сейчас отечественная экономика нуждается в любой поддержке, включая со стороны монетарных властей. С учётом этого, полагаю, что у регулятора будет возможность понизить ключевую ставку ещё один раз — до 6,75% до конца 2019 года, — рассуждает аналитик.

Сергей Булкин/News.ru

Сам факт смягчения монетарной политики в сентябре не окажет существенного влияния на экономику и рядовых россиян, так как снижение ключевой ставки ожидаемо рынком, уверен директор казначейства банка ТКБ Дамир Шагиев. По его мнению, основная информация, которая может дать новые вводные и повлиять на прогнозы рынка относительно будущей траектории движения цен на деньги, будет в обновлённом макроэкономическом прогнозе ЦБ. Регулятор опубликует документ спустя несколько дней после заседания.

Даже два снижения ставки в этом году, например, до уровней 6,75% вряд ли смогут оказать масштабную поддержку восстановлению экономической активности, пессимистичен Антон Покатович.

Основой для будущего роста российской экономики в ближайшей перспективе будет оставаться государственный импульс, сформированный через госинвестиции, — считает эксперт.

Лишь снижение ставки ЦБ до 5-6% может привести к значительной поддержке экономической активности, однако рассчитывать на столь агрессивное поведение регулятора в нынешних условиях тревожности мировых рынков пока ещё рано, заключает он.