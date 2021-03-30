Центробанк рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов до 1 июля

https://static.news.ru/photo/30b61934-9170-11eb-b33c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банкам и другим кредиторам рекомендовано продлить реструктуризацию кредитов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 июля текущего года. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года, — указано в сообщении.

Решение о реструктуризации может быть принято при заболевании заёмщика или члена его семьи коронавирусной инфекцией, а также при снижении дохода до уровня, который не позволяет обслуживать задолженность.

Как писал NEWS.ru, в России могут установить лимит на количество кредитов, которые в банках может получить один гражданин. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной думе. Если банки будут нарушать количественные ограничения, которые установит регулятор, тогда предлагается повысить значения надбавок к коэффициентам риска. Финальное решение по законопроекту примут члены совета директоров Центробанка.

Ранее стало известно, что ЦБ с 1 апреля отменит ряд послаблений, которые позволяют должникам реструктурировать кредиты и не платить неустойку по кредитам. Кроме этого, регулятор разрешил выселять должников из жилья.