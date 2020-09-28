Центробанк продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

https://static.news.ru/photo/88ca3406-01e8-11eb-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевод пенсий россиян на карту «Мир» решено продлить до конца 2020 года, сообщила глава департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина.

Ранее процесс перевода пенсионных выплат на национальную платёжную карту предполагалось завершить к 1 июля 2020 года, позже срок продлили до 1 октября. Бакина пояснила, что большая часть российских пенсионеров уже переведена на карты «Мир», но некоторые ещё по каким-то причинам не получили карты. Специалист ЦБ выразила надежду на то, что российским банкам хватит времени до конца года, чтобы выполнить свои обязательства.

Есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря, — сказала Бакина в эфире «Россия 1».

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева заявила, что в РФ возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении.