Пенсии с 1 октября будут перечислять только на карту «Мир»

https://static.news.ru/photo/4bb3d6e8-ffb4-11ea-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии и детские пособия россиян с 1 октября 2020 года станут поступать лишь на карту платёжной системы «Мир». Сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счёт, к которому не привязана банковская карта.

В Национальной системе платёжных карт (НСПК) пояснили, что если человек получает пособие на детей, то ему следует обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если ранее он не подавал подобного заявления или не предоставлял данные своей карты «Мир». Получателям выплат из Пенсионного фонда РФ надо подать соответствующее заявление в ПФР по месту регистрации, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что некоторые банки помогают клиентам в подготовке заявления на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в ПФР. Существует ли такая возможность, следует уточнить в банке, выдавшем карту.

На «Мир» поступят пенсии и другие социальные выплаты от ПФР, различные пособия, назначаемые на ребёнка и при рождении ребёнка.

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