Алло, это твоя зарплата: россияне будут получать зарплату по телефону

Сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП) начал действовать в России. Многие крупные банки планируют внедрить его в течение полугода. Что в конечном итоге от этого получат россияне? NEWS.ru проанализировал плюсы и минусы нововведения.

Начнём с хорошего: это быстро и удобно. Меньше бюрократических моментов ожидается при выплате вознаграждения за разовую работу или по краткосрочным трудовым договорам. Зарплата будет приходить на карту того банка, который выбрал сам сотрудник, а не его работодатель. Таким образом можно получать не только заработную плату, но и денежные призы, выигрыши, микрозаймы. При необходимости магазины смогут делать возврат денег покупателям.

А работодателям банки обещают низкую стоимость услуги. И на осуществление выплат трудозатраты снизятся, с базой телефонных номеров управляться легче, чем с длинными строчками платёжных реквизитов. Тарифы для таких переводов Банк России пока не установил, поэтому каждая кредитная организация определяет уровень комиссий самостоятельно.

По прогнозу аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, они могут быть чуть меньше стандартных 1-3%. При этом позиция Банка России такова: для получателя платежа услуга должна быть бесплатной. Кроме того, статья 137 ТК РФ защищает сотрудника от дополнительных комиссий при перечислении зарплаты.

Банковские карты — это одно из микроявлений цифрового устройства, а банки — одни из лидирующих институтов на пути цифрового развития, поэтому данная новинка — это ещё один шаг вперёд, поделился с NEWS.ru эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Хотим мы того или нет, но цифровизация — это магистральный путь, будут появляться все новые и новые функционалы и сервисы, и сопротивляться цифровой коммуникации бесполезно. Впрочем, молодёжь уже и пластиковые карты считает анахронизмом, у них всё через телефон. Опция зачисления зарплаты через телефон очень удобна, особенно на фоне растущего тренда — удалённой работы Михаил Беляев эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук

А теперь от оптимизма перейдем к осторожности. Удобство и быстрота — это пока единственные плюсы данного сервиса, а рисков не избежать, считает Миронюк.

Возможна перепривязка номера телефона к другой карте с использованием незаконного ПО, как и подмена номера телефона абонента, получающего зарплату, — отметил эксперт.

Номер телефона — как единственный реквизит — менее надёжен, есть риск по ошибке перевести средства на другой номер. Для работодателя это утомительные и не всегда удачные попытки их вернуть, лишние издержки и юридическая ответственность за задержку заработной платы. Телефоны теряются, номера меняются, и если об этом вовремя не сообщить в бухгалтерию, то можно остаться без зарплаты. Ошибка при указании номера телефона тоже может обернуться материальными потерями.

По мнению научного руководителя кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риориты Колосовой, человеческий фактор добавляет массу рисков.

Возможны нерадивость, халатность, преступные намерения. Работник должен пользоваться таким функционалом исключительно на добровольных началах, сознавая риски и расписываясь в этом. Риорита Колосова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова

К тому же существует поколенческая дифференциация, и люди старшего поколения, возможно, воспримут такую услугу менее охотно, чем молодёжь.

Между тем Центробанк напоминает о возможных сложностях в процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о претензиях, в случае изменения номера телефона.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как считает Михаил Беляев, любая цифровая новинка привлекательна для мошенников, которые попытаются проникнуть в электронное хранилище денег.

Возможны взломы, использование персональных данных, установка на гаджеты пользователя вредоносных программ, после которых вы и сами не заметите, как согласитесь на какие-нибудь кредит, страховку или участие в программе. Здесь вся надежда на развитие уровня кибербезопасности, который в наших банках достаточно высок, на контрольно-регулирующие функции ЦБ и Роспотребнадзора, — сказал он.

Это не централизованный сервис, напоминает Миронюк, и решения о создании централизованной системы перевода зарплат через систему быстрых платежей Банком России пока не принято.

Впрочем, тем, кто предпочитает надеяться на себя, можно дать ещё один совет: непрерывно повышать свою цифровую и финансовую грамотность, потому что со временем вся коммуникация будет только цифровой.