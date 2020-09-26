Названы категории россиян с правом получения второй пенсии

https://static.news.ru/photo/c44f8ee2-0123-11eb-aad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат бюро «Мусаев и партнёры» Надежда Ермолаева заявила, что в РФ возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении.

По её словам, в первую очередь закон распространяется на военнослужащих. Так, кроме ветеранов Великой Отечественной войны, двойная пенсия может быть назначена самим военнослужащим, а также родителям и вдовам военнослужащих, погибших при прохождении службы, сообщает агентство «Прайм».

В указанную категорию также входят те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы. Они имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости, подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, сейчас несправедливость толкает российских пенсионеров на разного рода уловки от увольнения перед индексацией и дальнейшее трудоустройство после получения выплат до работы без официального оформления.