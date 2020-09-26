Депутат Госдумы предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/df21308a-ff58-11ea-846c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, сегодня в законодательстве действует норма, которая говорит о том, что гражданин получает страховую пенсию без учёта индексации, пока он работает.

Они пенсию свою заработали. Надо не забывать, что работающий пенсионер обеспечивает начисление подоходного налога и взносов во все социальные фонды. И сколько бы пенсионер не заработал, ему могут пересчитать пенсию 1 апреля только на три балла, то есть примерно на 300 рублей. Это тоже несправедливо, — заявил парламентарий в эксклюзивном интервью NEWS.ru, организованном при поддержке «Дума ТВ» .

Нилов также добавил, что такая несправедливость толкает российских пенсионеров на разного рода уловки от увольнения перед индексацией и дальнейшее трудоустройство после получения выплат до работы без официального оформления.

Мы должны благодарить наших пенсионеров, которые продолжают работать, потому что это государству выгодно, а мы бьём им по рукам и вот этими принятыми решениями демотивируем их, заставляя либо хитрить, либо работать в серой, чёрной зонах, либо вообще отказаться от работы и жить только на пенсию, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин пообещал, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Очередное повышение, по словам главы государства, произойдёт уже в 2021 году.