Путин рассказал, как вырастут пенсии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/92ed01ae-fd95-11ea-b322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин. Очередное повышение, по словам главы государства, произойдёт уже в 2021 году.

В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году, — цитирует российского лидера РБК.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей. Индексация предусмотрена проектом бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей. В соответствии с нормами закона социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.

В общей сложности на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд рублей направят на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение.

По данным министерства, в 2021 году ПФР обеспечит выплату для 43 млн человек, писал NEWS.ru.