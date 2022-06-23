Центробанк будет блокировать счета по принципу светофора

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Центробанк будет блокировать счета по принципу светофора, разделяя банковских клиентов на красную, жёлтую и зелёную категории, сообщает АБН. Получившие красный статус компании столкнутся с блокировкой действующих счетов, жёлтый — потеряют возможность открывать новые. Система оценки рисков компаний — клиентов банков запустится с 1 июля.

Председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров выступил против такой процедуры.

ЦБ вместе с российскими банками, часть которых являются частными, будут по сути управлять экономикой нашей страны. Счета блокируются, когда компания не выполняет каких-либо условий. Блокировать счёт по этому единственному критерию сегодня может ФНС, — сказал он.

Фёдоров отметил, что предприятие с заблокированным счётом может по договорённости открыть новый в другом банке, что подталкивает к коррупции.

Платформа, позволяющая разделить клиентов кредитных организаций на три группы по степени благонадёжности, была представлена в 2019 году. Отмечалось, что он позволит сократить число необоснованных отказов в проведении операций и решит проблему чёрных списков банковских отказников. ЦБ выработал более 100 критериев выявления сомнительных клиентов и протестировал проект в Сбербанке.