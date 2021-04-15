Цене на нефть предсказали падение до 10 долларов за баррель

https://static.news.ru/photo/b2e93342-9e08-11eb-9c49-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть упадут до $10 за баррель к 2050 году, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения по климату. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованиями в области энергетики.

В рамках сценария ускоренного перехода на энергоносители к 2050 году спрос на нефть может упасть на 70% по сравнению с текущим уровнем, — сообщает CNBC со ссылкой на доклад аналитиков.

Спрос на нефть может начать падать уже с 2023 года, а затем только ускорится. В годовом исчислении падение спроса составит около 2 млн баррелей в сутки. Эксперты полагают, что к 2030 году цена эталонной марки нефти Brent опустится до $37–42 за баррель, к 2040-му — до $28–32 за баррель, а в 2050-м — до $10–18.

Вице-президент Wood Mackenzie Анн-Луиза Хиттл подчеркнула, что этот отчёт можно назвать скорее сценарием, чем «базовым прогнозом».

Парижское климатическое соглашение ратифицировали в 2015 году почти 200 стран, согласившись продолжать усилия по ограничению повышения температуры на планете.

Как писал NEWS.ru, высокие цены на нефть помогают поддерживать бюджеты компаний и России, поскольку они обеспечивают значительные рублёвые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность. При этом специалисты полагают, что нынешний высокий уровень рублёвых цен на нефть не продержится долго, поскольку рубль имеет тенденцию к укреплению.

В настоящее время стоимость барреля нефти Brent находится на локальном максимуме в районе пяти тысяч рублей. Подобные показатели не отмечались с октября 2018 года. Это происходит на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (около $64 за баррель Brent).