Названы плюсы роста нефти до пяти тысяч рублей за баррель

https://static.news.ru/photo/52ab429e-0d0e-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокие цены на нефть полезны для государства и бизнеса. Об этом заявили эксперты в интервью РИА Новости. Высокие нефтяные цены помогают поддержать бюджеты компаний и страны, поскольку они обеспечивают значительные рублёвые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность.

При этом специалисты полагают , что нынешний высокий уровень рублёвых цен на нефть не продержится долго, поскольку рубль имеет тенденцию к укреплению.

В настоящее время стоимость барреля нефти Brent находится на локальном максимуме в районе пяти тысяч рублей. Подобные показатели не отмечались с октября 2018 года. Это происходит на фоне ослабления рубля в связи с усилением геополитических рисков и высоких долларовых цен на нефть (около $64 за баррель Brent).

По мнению экспертов, высокая рублёвая цена на нефть является позитивным фактором для российского госбюджета. Это означает, что будут увеличиваться рублёвые налоговые поступления, быстрее станет накапливать ресурсы Фонд национального благосостояния (ФНБ), которые в дальнейшем могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета. Также высокая цена на нефть позволяет государству аккумулировать дополнительные доходы и реализовывать более масштабную и эффективную политику по восстановлению экономики страны и обеспечению макроэкономической стабильности.

Сложившаяся ситуация с ценой на нефть также выгодна российским нефтяным компаниям, основные расходы которых осуществляются в рублях, а доходы поступают в валютных средствах. Таким образом, конвертируя валюту в рубли. нефтяники получают больше денег в рублёвом выражении.

Высокая рублевая цена на нефть и определённая недооценённость рубля способствуют более быстрому восстановлению финансовой устойчивости секторов экономики, ориентированных на экспорт, а также увеличивают доходы государственного бюджета, резюмируют эксперты.

При этом специалисты отмечают, что такие высокие цены на нефть в рублях не являются нормой и могут продержаться около двух-трёх месяцев.

Ранее аналитики назвали продукты, на которые снова поднимутся цены. Об этом писал NEWS.ru.