Аналитики назвали продукты, на которые снова поднимутся цены

https://static.news.ru/photo/0f384aec-999b-11eb-97fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соя, зерно и масличные культуры подорожают сильнее всего в ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства.

Рост цен на соевые бобы возможен на 20–30%, на масличные культуры — 6–8%, на зерно — 4–7%. Эти продукты станут лидерами по росту цен в ближайшие 24 месяца, приводит данные аналитиков ТАСС.

В целом же рост цен на продукты в мире замедлится и составит 3–4%. Что же касается удорожания некоторых товаров, это объясняется снижением предложений на фоне пандемии, ростом цен на нефть, инфляционных ожиданий. В России ключевым фактором повышения цен на продукты является снижение производства.

Накануне директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин объяснил рост цен на продукты в России удешевлением рубля и жадностью продавцов. При падении спроса продавцы не снижают цены на товар, чтобы побыстрее продать его, а повышают, чтобы переложить на него свои издержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на майонез и соусы в апреле в России повысятся в среднем на 10%. Такое предупреждение ретейлерам отправили производители данных продуктов.