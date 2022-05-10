Ценам на газ предрекли новый рост из-за нежелания стран платить в рублях Vygon Consulting: «отказники» от оплаты газа в рублях приведут к новому росту цен

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Появление стран, отказывающихся платить за российский газ по новой схеме — в рублях — приведёт к новому всплеску цен на голубое топливо в Европе. такое мнение высказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Приближение сроков расчётов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведёт к появлению новых «отказников», а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с «Газпромом», — сказала Белова.

Она также добавила, что приближается лето и наступает сезонное сокращение спроса на газ. В этой связи можно ожидать ценник на топливо из расчёта $1000 за тысячу кубометров

По мнению Беловой, следующими странами, которые откажутся платить за газ рублями, могут оказаться Северная Македония, Нидерланды и Сербия.

В конце марта Москва потребовала перейти на расчёты по новой системе оплаты. Для этого страны должны открыть в Газпромбанке два счёта — валютный и рублёвый. Это необходимо для того, чтобы выручку от продаж перечислять в иностранной валюте (доллар или евро), далее Газпромбанк конвертирует её на рублёвый счёт.

Ранее агентство Bloomberg написало, что 10 европейских компаний завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива по новой схеме расчётов. В агентстве также отметили, что четыре покупателя уже оплатили СПГ в российской валюте.