Ценам бой: кому жаловаться на подорожавшие продукты

Пользуясь ажиотажным спросом, торговые сети и маркетплейсы взвинтили цены на ряд товаров. Счёт идёт даже не на десятки, а на сотни процентов. Объяснить происходящее исключительно падением рубля и общей инфляцией в стране невозможно. Хотя в отдельных случаях рост цен вполне обоснован. Можно ли наказать тех, кто используя кризис, зарабатывает на людских страхах и тревогах? Как бороться с «экономическим мародёрством» и как понять, в каких случаях ценники переписываются без существенных на то оснований — обо всём этом в материале NEWS.ru.

Ажиотаж: паника и наглость

Впервые определение «экономическое мародёрство» прозвучало из уст замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цариковского в контексте взрывного роста цен на медицинские маски в начале 2020 года. Термин легко применим и к ситуации, получившей своё развитие в конце февраля 2022 года. Антироссийские санкции привели к разрыву логистических цепочек и падению курса рубля. Цены моментально потянулись вверх. Россияне, опасаясь дальнейшего разгона инфляции и дефицита товаров, начали активно закупаться мукой, гречкой, консервами, а в особенности сахаром, цена на который в некоторых местах выросла вдвое.

Сахар есть в магазине около дома. 800 граммов 110 рублей, 900 грамм — 120 рублей. Дешевле нигде нет, пришлось купить, — пожаловалась жительница одного из домов в соседском чате.

И это притом, что Россия полностью обеспечивает себя сахаром, а его запасов, как заверяют власти, достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. На прошлой неделе ФАС начала проверки крупнейших производителей сахара на предмет картельного сговора.

По мнению экспертов, оптовые партии сахара могут придерживать дистрибьюторы и перекупщики, создающие тем самым искусственный дефицит. Он в свою очередь провоцирует дальнейший рост цен.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В местах, где продаются непродовольственные товары, зачастую можно не найти ценников. Вместо них указано, что в магазине проходит переоценка. Особая ситуация сложилась со средствами личной гигиены. Сегодня в магазинах «у дома» женские прокладки и тампоны днем с огнём не сыскать. А там, где они еще имеются в наличии (например, на маркетплейсах), цены выросли в разы. Например, стоимость тампонов Kotex выросла с 260 до 1800 рублей за упаковку. И негодование покупательниц в комментариях, называющих происходящее мародёрством, вполне объяснимо.

Понятно, что сейчас ажиотаж, но такую цену ставить какая-то сверхнаглость! — пишет посетительница одного из маркетплейсов.

Когда рост цен обоснован и когда нет

Рыночная экономика подразумевает свободную конкуренцию. Согласно российскому законодательству, государство может регулировать предельно допустимые торговые надбавки лишь на социально-значимые продовольственные товары, а также продукты, завозимые в районы Крайнего Севера. Все остальные товары предприниматели имеют право продавать с той наценкой, которую диктует рынок — спрос и предложение.

Чаще всего рост цен имеет объективное обоснование, либо экономическую необходимость. К примеру, цена может существенно вырасти при резком изменении курса валюты закупки. Из-за курсовой разницы магазины вынуждены выкупать продукцию по стоимости вдвое, а то и втрое дороже. К неизбежному росту розничной цены ведёт резкий рост цены от производителя (например, из-за увеличения себестоимости продукции) или торгового посредника. На цене могут отразиться также вводимые ограничения на поставки того или иного товара из-за рубежа (когда становится понятно, что товар поставлять больше не смогут)

Случается, что видимых причин для повышения цены нет, однако товары, тем не менее, дорожают. Возможны и ситуации, когда в одном регионе цена на товар разительно отличается от его стоимости в соседнем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обоснованность взлёта цен в том или ином случае всегда относительна и зависит от конкретных обстоятельств, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

К примеру, совершенно неадекватным является столь сильное подорожание сахара. Даже в СССР при тотальном дефиците сахар всегда был в свободной продаже. Внутреннее производство на 15 заводах достаточно для обеспечения спроса и обширного экспорта — говорит Гойхман.

Рост цен на сахар эксперт связывает с ажиотажным спросом, сбоями в логистике в поставках в определённые регионы и на торговые предприятия, а также возможным «сдерживанием» товара на складах. Иными словами, в данном случае подорожание сахара вызвано как объективными, так и субъективными причинами.

Как понять, что цена завышена? Если объективных предпосылок — введения санкций, падения курса рубля, роста стоимости энергоносителей нет — скорее всего, речь идёт о нарушении добросовестной конкуренции. О завышении цен может говорить, к примеру, одномоментное подорожание бензина на всех АЗС.

В законе «О защите конкуренции» предусмотрено два случая, когда розничного продавца могут наказать. Один из них — злоупотребление доминирующим положением на рынке. Например, когда на целый посёлок всего один магазин, который на фоне повышенного спроса поднял цены на товары первой необходимости.

Второй случай — сговор нескольких компаний (или предпринимателей), которые разом переписали ценники. Это же касается и ситуаций, при которых оптовики сговариваются с розничными продавцами, чтобы получить дополнительный заработок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особенность картельного сговора состоит в том, что его заключают субъекты, которые должны конкурировать, но вместо этого формируют договоренности. Они могут договориться не только о конкретной цене на товар, удобной для всех, но и специально сократить продажи какого-либо товара с целью повысить на него спрос.

Куда и как жаловаться

Пожаловаться на недобросовестных предпринимателей можно в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вашему региону. Именно ФАС следит за соблюдением норм антимонопольного законодательства.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем стихийный рост цен, практически на все категории товаров и продуктов питания. Кто-то повышает их по объективным причинам, а кто-то, пользуясь ажиотажем и паникой. Чтобы разобраться в ситуации, госструктурам тоже потребуется время. Чем больше будет обращений в ФАС, тем эффективнее будет работа органов, — комментирует старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Так, из-за большого числа обращений от граждан, ФАС начала проверку роста цен на бумагу. По данным СМИ, в течение последнего месяца офисная бумага подорожала в три раза.

По словам юриста, в первую очередь стоит обращать внимание на завышенные цены на социально-значимые товары. К ним относятся: масло, крупы, сахар, соль, хлебобулочные изделия, яйца, мясо, в том числе куриное, молоко и молочные продукты, средства гигиены и товары первой необходимости, а также лекарственные препараты.

Но перед тем, как жаловаться в ФАС, стоит понять, к какой ценовой категории относится товар. В ситуации с тем же сахаром, ещё до ажиотажа, на прилавках была представлена в том числе продукция с ценником выше 100 рублей.

Если Вы видите, что вчера, допустим, пакет сахара стоил 50 рублей, а сегодня эта же пачка стоит уже 130 рублей, — стоит обратиться в ФАС, — говорит Гусятников.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделать это можно через форму обращения на сайте или по телефону горячей линии. Кроме того, в группе ФАС ВКонтакте также можно сообщить всю информацию, которую служба будет использовать для мониторинга цен. Полученные сведения, как объясняют в ведомстве, помогут выявить и пресечь спекулятивный рост цен.

Если обращение направляется через сайт, при подаче заявления указывается ФИО и место жительства, контактные данные; название торговой сети или магазина, его адрес; факты, предположительно свидетельствующие о нарушении (например, стоимость товара до повышения цены и после). К жалобе можно приложить документы, подтверждающие перечисленные факты. В таком случае, список этих документов тоже должен быть включен в текст обращения.

На каждое обращение в антимонопольной службе обязаны отреагировать и провести проверку. Срок рассмотрения заявки обычно составляет до 30 дней, если требуется дополнительная проверка — до 60 дней. По закону, заявитель должен быть поставлен в известность о результатах проверки или о переносе сроков рассмотрения.

Кроме того, потребитель может обращаться по факту завышения цен в прокуратуру и Роспотребнадзор, добавляет юрист.

Привлечь к реальной ответственности предпринимателей можно только в двух случаях: если цены повышает монополист или несколько предпринимателей, сговорившись друг с другом. И штрафы за подобные нарушения весьма солидные — до двукратного размера излишне полученной выручки за весь период нарушения. За сговор нескольких предпринимателей с целью повышения цен их оштрафуют на сумму от 0,03 до 0,15 от размера выручки, но не менее 100 тысяч рублей.