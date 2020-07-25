Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

Цена золота 27 июля обновила свой исторический максимум 2011 года — $1911,6 за унцию.
По состоянию на 03:00 мск стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк, США) составила $1911,7 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал до $23,405 за унцию, свидетельствуют данные торгов.
24 июля стоимость тройской унции (31,1 грамма) золота превысила $1900, поднявшись до максимального уровня с 2011 года. В ходе торгов на бирже Comex 24 июля золото выросло в цене на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии.
Как писал NEWS.ru, золото с финансовой точки зрения исторически воспринимается как «защитный актив». Он растёт при различных проявлениях экономических и политических опасений. Поэтому угроза второй волны пандемии с её проявлениями в Китае, США и Японии стимулирует рост цен.
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