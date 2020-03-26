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Иностранцы не смогут быть владельцами земли в Крыму. Полуостров включён в список приграничных территорий, где иностранцы, иностранные юрлица и люди без гражданства не могут быть собственниками земли.

В этот же перечень входит и Севастополь. Соответствующий указ размещён на интернет-портале правовой информации. Не могут быть собственниками земли иностранцы в 11 районах и городах Крыма, включая Армянск, Евпаторию, Ялту,...