Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $30 за баррель впервые с 20 марта. Майские фьючерсы выросли на 1,04% — до $30,05 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск 26 марта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты не станут сокращать собственную добычу нефти. Так считают опрошенные NEWS.ru эксперты. По словам аналитиков, Белый дом способен давить на зарубежных партнёров и вводить санкции в отношении «недружественных» государств.
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