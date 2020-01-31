https://static.news.ru/photo/4fa8c72c-4466-11ea-b4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/ via Globallookpress.com

Цена нефти на фоне эпидемии коронавируса упала до отметки $55,93 за баррель. Снижение фьючерса марки Brent на 2,45% было отмечено на бирже ICE в Лондоне.

В последний раз ниже этой отметки цена нефти была в августе прошлого года. Цена на нефть марки WTI упала на 1,80%, до $51,14 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году на мировом рынке ожидается избыток нефти, прогнозируют опрошенные NEWS.ru эксперты. Они оценивают возможный профицит в 250–600 тыс. баррелей в сутки. Основная причина — продолжающийся рост производства сырья в США, к которому добавилась ещё и вспышка коронавируса в Китае.