Цена нефти на фоне эпидемии коронавируса упала до отметки $55,93 за баррель. Снижение фьючерса марки Brent на 2,45% было
В последний раз ниже этой отметки цена нефти была в августе прошлого года. Цена на нефть марки WTI упала на 1,80%, до $51,14 за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году на мировом рынке ожидается избыток нефти, прогнозируют опрошенные NEWS.ru эксперты. Они оценивают возможный профицит в 250–600 тыс. баррелей в сутки. Основная причина — продолжающийся рост производства сырья в США, к которому добавилась ещё и вспышка коронавируса в Китае.
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