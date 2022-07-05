Цена нефти марки Brent установила антирекорд Цена на нефть марки Brent упала ниже $103 впервые с 11 мая этого года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть марки Brent упала ниже $103 впервые с 11 мая 2022 года. Таким образом, по данным лондонской биржи ICE, обвал ценового показателя стал равен 9%. Отчет торговой площадки показал, что нефть данной марки падала в цене на 9,77%.

По шкале графика цена нефти остановилась на $101,99 за баррель.

В конце мая цена нефти марки Brent на фоне принятого странами ЕС нефтяного эмбарго поднялась выше $122 за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас. По его словам, в случае отказа Европы от российской нефти Россия перенаправит ее на другие рынки, откуда она всё равно пойдёт европейским потребителям.

