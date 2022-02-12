Цена нефти марки Brent превысила $96 впервые с осени 2014 года

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $96 за баррель. Такой показатель всплыл впервые с 1 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена фьючерсов на поставки нефти в апреле 2022 года составила $96,02 к 04:06 мск 14 февраля. Рост составил 0,9%. При этом фьючерсы на нефть марки WTI также подорожали — до $94,82 за баррель при росте в 1,8%.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил РИА Новости, что на цены влияют разные факторы — рыночные и политические. Саму ситуацию с ростом цен он назвал радующей производителей, однако указал на важность устойчивости рынка чёрного золота для стабильных инвестиций в развитие проектов.

Ранее стало известно, что бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил: полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики. В 2022 году цена на нефть может подняться до $200–300, если допустить полное исключение российской доли с рынка энергоносителей, уверен Ситтон.