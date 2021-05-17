Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

https://static.news.ru/photo/930024ba-b7b1-11eb-aca2-96000091f725_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $70 за баррель впервые с 15 марта.

По данным торговой площадки на 10:20 мск, нефть североморской марки Brent торговалась на уровне $70,18 (+1,04%) за баррель. Позже рост продолжился, и к 10:28 мск её стоимость была зафиксирована на отметке $70,22 за баррель, что на 1,09% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы нефти североамериканской марки WTI подорожали на 1,03% — до $66,96 за баррель.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что если Россия продолжит добывать топливо теми же темпами, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лет и газа — на 103 года. По его словам, в любом случае России необходимо развивать геологическую разведку, в том числе в труднодоступных местах. Козлов назвал задачу властей на ближайшее время — загружать Северный морской путь. Его основной базой станут углеводороды, уверен министр. Из проблем добычи трудноизвлекаемой нефти он назвал попытку удержать себестоимость и невозможность использовать определённые технологии из-за иностранных партнёров.