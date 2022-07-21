Цены на газ снизились на 5% после старта поставок по «Северному потоку» Цены на газ в Европе потеряли 5% и опустились ниже $1550 после возобновления поставок по «Северному потоку»

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Биржевые цены на газ в Европе потеряли порядка 5% после того, как были возобновлены поставки по газопроводу «Северный поток». Стоимость топлива опустилась ниже $1550 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу одной из самых крупных в мире торговых площадок — голландской TTF — открыли сессию на отметке примерно в $1580. Однако уже через несколько минут темпы снижения значительно ускорились. В итоге цена уменьшилась до $1529,3 за тысячу кубометров. В последние минуты котировки остаются примерно на уровне открытия.

Агентство DPA со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG сегодня утром объявило, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. На данный момент трубопровод работает не на полную мощность, а на 40%.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG производила временный останов обеих ниток газопровода для проведения плановых профилактических работ. «Северный поток» проходил тестирование механических компонентов и систем автоматизации. 18 июля турбину отправили из Канады в Германию. Тогда в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока».