Цена газа в Европе превысила $1200 впервые с 18 октября

Цена на газ в Европе превысила $1200 за одну тысячу кубометров. Такой уровень достигнут впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее цена январского фьючерса поднялась до $1185 за тысячу кубометров.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225 за тысячу кубометров. По сравнению с ценой закрытия предыдущих торгов рост стоимости газа в Европе составил почти девять процентов.

Сообщалось, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут.

Ранее начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 000 за тыс. куб. м не является устойчивой.

В конце ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Перед этим цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов выросла на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на декабрь, а ФРГ приостановила сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».