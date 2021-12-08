Цена газа в Европе превысила $1200 впервые с 18 октября

Цена на газ в Европе превысила $1200 за одну тысячу кубометров. Такой уровень достигнут впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее цена январского фьючерса поднялась до $1185 за тысячу кубометров.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах
Сообщалось, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут.
Ранее
В конце ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Перед этим цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов выросла на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на декабрь, а ФРГ приостановила сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».