ЦБ заверил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу сообщений

Циркуляцию финансовых сообщений внутри России способен обеспечить российский аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, заявили в пресс-службе регулятора. Там отметили, что система будет функционировать при любом сценарии развития событий.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, — говорится в сообщении.

Накануне телеканал NBC сообщил, что общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT наладило контакт со странами Европы для выяснения деталей санкций против России. Уточняются «объекты», которые попадут под ограничения.

Ранее стало известно, что из международной системы SWIFT исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом чёрный список финансовых организаций может быть расширен.