ЦБ выявил недобросовестные выплаты за страховку

ЦБ выявил недобросовестную практику при возврате денег за страховку при выплате кредита. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России назвал недопустимым возврат части страховки лишь по одному из рисков. Страховщики при расторжении договора должны возвращать часть страховой премии.

Центробанк разъясняет, что неполный возврат страховой премии заёмщику в таких условиях является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей, отмечается в тексте разъяснения.

По мнению ЦБ, человек, который досрочно гасит долг, имеет полное право получить обратно часть средств по всем рискам, если они так и не наступили.

Ранее стало известно, что страховщики в 2021 году выплатят своим клиентам рекордную сумму за страхование жизни. Объём может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом.