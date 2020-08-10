ЦБ установил официальные курсы валют на 11 августа

https://static.news.ru/photo/7b46890c-dafa-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на вторник, 11 августа.

Согласно данным регулятора, курс американской валюты увеличился 13,74 копейки — до 73,7750 рубля. Курс евро снизился на 34,64, достигнув отметки в 86,8258 рубля.

Цена бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, составила 79,6479 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара на открытии торгов МосБиржи прибавил по отношению к российскому рублю 0,16%, до отметки в 73,85 рубля за единицу. Евро дорожает на 0,14%, достигая 86,98 рубля. К 10:05 мск доллар прибавлял до 74,01 рубля (+0,4%), евро — до 87,12 рубля (+0,3%). В 10:15 мск валюта США слегка замедлила рост и торговалась на уровне 73,92 рубля (+0,26%), евро остановился на отметке в 87,02 рубля (+0,2%). Российский рынок акций стартовал с роста биржевых индексов.