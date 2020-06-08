ЦБ: страховщики могут понести серьёзный ущерб из-за изменения климата

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Банк России опубликовал доклад, в котором говорится, что страховщики будут больше всего подвержены рискам ущерба и других потерь, связанным с изменением климата.

Регулятор считает, что инвестиции в неэкологичные сектора экономики могут стать менее доходными из-за развития альтернативных источников энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды. Страховщики также могут потерять деньги из-за обесценивания вложений в компании, которые окажутся подвержены стихийным природным явлениям из-за изменения климата.

Финансовые организации в разной степени подвержены физическому риску в результате изменения климата, и страховщики, скорее всего, будут теми, кто больше всего подвержен этому риску в силу специфики своего бизнеса, — говорится в документе.

ЦБ также отметил, что погодных явлений и чрезвычайных ситуаций могут привести к более частым и крупным страховым выплатам. Это приведёт к перерасчёту и подорожанию исходного продукта.

Как ранее писал NEWS.ru, страховые компании несут порядочные убытки по ОСАГО и каско в период самоизоляции. Размер средней выплаты по каско в апреле вырос на 28% в Москве по сравнению с мартом. Такое явление наблюдалось ещё до карантина: к примеру, в феврале рост выплат составил 14%. По ОСАГО в марте средний размер выплат вырос на 21%, в апреле — на 48%.