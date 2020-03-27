https://static.news.ru/photo/10187fb0-7037-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принял меры для увеличения доли онлайн-платежей в условиях распространения коронавируса. Комиссию за приём карт для интернет-магазинов временно снизили до 1%.

Это решение должно помочь бизнесу, говорится на сайте ЦБ. Новые правила касаются магазинов продуктов, товаров повседневного спроса, одежды и электроники, а также аптек.

В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится всё более важной для населения и предприятий, — отметили в регуляторе.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.