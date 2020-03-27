Банк России принял меры для увеличения доли онлайн-платежей в условиях распространения коронавируса. Комиссию за приём карт для интернет-магазинов временно снизили до 1%.
Это решение должно помочь бизнесу, говорится на
В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится всё более важной для населения и предприятий, — отметили в регуляторе.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.
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