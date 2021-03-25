ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

https://static.news.ru/photo/b0614530-8e0c-11eb-bc01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ РФ приказом от 26 марта отозвал лицензию на банковские операции у чебоксарского «Мегаполиса». По объёму активов кредитная организация занимала 234-е место в РФ. По данным регулятора, финансовая структура нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

Банк «Мегаполис» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.

В ЦБ отметили, что в «Мегаполис» назначили временную администрацию Центробанка. Она проработает до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановили.

Накануне ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка (Банк Южной многоотраслевой корпорации). Кредитная организация зарегистрирована в Краснодаре. По данным на 1 января 2021 года банк занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов​​​. В ЦБ отметили, что причиной подобного решения стали неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совкомбанк намерен приобрести банк «Восточный». Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, уже достигнута договорённость с акционерами о покупке принадлежащих им пакетов акций. Отмечается, что сделка проходит на рыночных условиях, её могут закрыть до середины апреля, после получения разрешений Банка России и ФАС. Сумма договора не раскрывается.