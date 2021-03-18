ЦБ РФ отозвал лицензию у «ЮМК банка» за нарушение закона о терроризме

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Банк России с 19 марта 2021 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у «ЮМК банка» («Банк Южной многоотраслевой корпорации»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация зарегистрирована в Краснодаре. По данным на 1 января 2021 года банк занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов​​​.

В ЦБ отметили, что причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Деятельность банка «ЮМК банк» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтённой на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной, — сказано на сайте Банка России.

Также проверки выявили непрозрачные для регулятора операции, цель которых — вывод денег за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

ЦБ отправил в «ЮМК банк» временную администрацию Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России 11 декабря принял решение об отзыве банковских лицензий у двух кредитных организаций — банков «ФинТех» и «Онего». Это было связано с сомнительными банковскими операциями и обслуживанием организаторов нелегальных азартных площадок в Интернете.