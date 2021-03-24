Совкомбанк намерен купить банк «Восточный»

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Совкомбанк договорился с акционерами банка «Восточный» о покупке принадлежащих им пакетов акций кредитной организации.

Совкомбанк объявляет о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный», - сообщается в пресс- релизе банка «Восточный».

Сделку могут закрыть до середины апреля, после получения разрешений Банка России и ФАС. Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, на днях соответствующее ходатайство о покупке будет подано в Центробанк, от которого не ждут принципиальных возражений.

Совкомбанк принадлежит Sovco Capital Partners (86,5%), а также ряду зарубежных фондов и РФПИ (более 10%). По итогам 2020 года Совкомбанк по размеру активов занял девятое место (1,48 трлн рублей). Поглощение «Восточного», занявшего 37 место (184 млрд рублей), лишь укрепит позиции Совкомбанка по активам, отмечает «Коммерсант».

В июне 2020 года Совкомбанк купил у группы Qiwi его проект — карты рассрочки «Совесть». Сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким давно вынашивали идею о продаже данного сегмента бизнеса. Между тем у Совкомбанка уже имеется собственный проект по рассрочке — «Халва», который конкурировал с «Совестью» на рынке, рассказывал NEWS.ru