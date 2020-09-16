ЦБ РФ дал прогноз по экономике России на три года

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Центральный банк России (ЦБ РФ) дал прогноз развития кредитно-денежной политики на три года.

Как пояснили в Центробанке, пандемия коронавирусной инфекции застала врасплох мировую экономику. Кроме того, выход России из сделки ОПЕК привёл к обвалу нефтяного рынка.

Текущий год — особенный. Много рисков сложилось, и никто не мог заранее спрогнозировать ни эпидемию, ни закрытие границ и остановку производств. Не будь этих факторов, ситуация с оттоком капитала была бы более предсказуема и понятна. Поэтому, когда делаются прогнозы, они не учитывают шоки, которые серьёзно влияют на оттоки капитала. На отток капитала влияют и экономические, и политические факторы. Шоки, которые происходят. Например, вводимые санкции или новые ограничения, принимаемые внутри страны, — привели слова руководителя направления «Денежно-кредитная политика» «Экономической экспертной группы» Марии Ивановой на портале «Новые Известия».

Эксперты отметили, что все четыре сценария, которые спрогнозировал ЦБ РФ, демонстрируют низкие цены на нефть, по сравнению с предыдущими годами. Согласно прогнозам, российский экспорт сократится на 30% в ближайшие годы и достигнет показателей 2019 года. Центробанк прогнозирует, что цены на нефть не поднимутся выше $38 за баррель.

Центральный Банк в своём базовом сценарии исходит из той ситуации, которую наблюдает. Международные организации дают ориентиры цены на нефть. Соответственно, цена на нефть в базовом сценарии никак не привязана к бюджетному правилу. Бюджетное правило оформлено законодательно, и в нём цена на нефть неподвижна. Оно будет выполняться, просто не будут производиться интервенции, а их объёмы будут определяться, — процитировали Марию Иванову на портале.

Отмечается, что показатель, определяющий курс рубля к другим валютам, останется положительным только в базовом сценарии, в остальных он будет отрицательным. По самым плохим прогнозам, курс рубля будет падать несколько лет.

Для Центрального банка показатели импорта и экспорта не определяющие, они производные. Какой показатель действительно важен — это состояние счёта текущих операций, платёжный баланс. Он является определяющим для курса рубля в среднесрочной перспективе. В базовом сценарии заложен профицит платёжного баланса. В этом году профицит будет где-то около двух миллиардов долларов, в следующем — три, в 22 году 10 миллиардов долларов, а в 23 году — 21 миллиард. Текущий счёт платёжного баланса current account — он очень позитивен, а во всех остальных сценариях мы наблюдаем дефицит счета текущих операций и существенное сокращение внешнеторгового баланса, — процитировали руководителя направления финансы и экономика Института современного развития Никиту Масленникова на портале.

Кроме того, эксперты заявили о существующих политических рисках. Это поддержка президента Белоруссии, инцидент с политическим блогером Алексеем Навальным и дальнейшие действия, связанные с его расследованием, а также введение антироссийских санкций.

Эксперты оценили прогноз Центробанка и сделали вывод, что базовый сценарий, составленный ЦБ РФ, наиболее близок к реальности. Он достаточно оптимистичен, но в то же время показывает зависимость России от мира. Как сообщили эксперты, базовый сценарий может состоятся, если в мире не будет второй волны и глобального карантина, которые вновь могут сильно ударить по мировой экономике, в том числе и по российской.

Центральный банк России спрогнозировал, что восстановление экономики должно начаться в третьем квартале 2021 года. Тем не менее базовый сценарий обещает, что восстановление начнётся не ранее 2022 года.

Как писал NEWS.ru ранее, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин считает, что России нужны темпы роста ВВП в два-три раза выше, чем 2–2,5%, которые были заложены в план восстановления экономики. Он пояснил, что в противном случае застоя в российской экономике избежать не удастся. По прогнозам НРА, в 2020 году российская экономика упадет на 4%, а в 2021-м — вернётся к росту на 2%.