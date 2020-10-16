ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

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Регулятор проведёт проверку интернет-корпорации «Яндекс» и «Тинькофф банк» и выяснит, замешаны ли компании в инсайдерской торговле из-за отказа от сделки по покупке IT-компанией головной структуры банка — TCS Group. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, сославшись на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Будем проверять в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли, — цитирует Ляха ТАСС.

Как пояснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам, о наличии признаков подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, в том числе для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки. Регулятор также заявил, что такая проверка является стандартной практикой.

О том, что «Яндекс» собирается купить с TCS Group за $5,48 млрд, стало известно 22 сентября. После этого акции группы компаний сразу начали расти. В пятницу в «Тинькофф» объявили о прекращении всех переговоров по возможности покупки группы компаний интернет-холдингом.

До этого стороны сообщили, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности в достижении финальных договорённостей пока нет.

Как писал NEWS.ru, акции «Яндекса» упали на 4,1% после известия об отмене сделки с TCS Group.