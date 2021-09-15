ЦБ нашёл способ уберечь россиян от спонтанной покупки криптовалюты

Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж для огораживания возможности «эмоциональных» покупок криптовалют. Об этом заявил зампред регулятора Сергей Швецов, сообщает РИА Новости.

Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов, — цитирует его агентство.

Швецов добавил, что есть большая вероятность того, что как высокотехнологичная финансовая пирамида криптовалюта может «развалиться в ноль». По его словам, регулятор считает, что криптовалютный рынок — большое минное поле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков коснулся темы признания в России биткоина, заявив, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе страны. Он назвал биткоин квазивалютой и добавил, что для его признания в стране нет никаких предпосылок.