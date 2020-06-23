ЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки.
Как
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) по официальным курсам на 24 июня уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 42,07 копейки и составила 72,8181 рубля.
Как писал NEWS.ru, во вторник, 23 июня, на открытии торгов Московской Биржи курс доллара поднялся до отметки в 69,05 рубля. Американская валюта увеличилась на 0,04%. В то же время курс евро опустился до 77,7175 рубля, уменьшившись на 0,17%. Фондовый рынок в этот день открылся ростом биржевых индексов. Соответствующие показатели МосБиржи поднялись на 0,36%. Индекс достиг отметки в 2773,33 пункта. Показатели РТС выросли на 0,6%, до 1264,34 пункта.
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