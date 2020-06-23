ЦБ понизил курсы доллара и евро на 24 июня

https://static.news.ru/photo/49084ac0-b566-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, 24 июня, снизился на 14,53 копейки, курс доллара — на 64,59 копейки.

Как следует из данных Банка России, курс доллара на 24 июня установлен на отметке 68,8376 рубля, курс евро — на отметке 77,6832 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) по официальным курсам на 24 июня уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 42,07 копейки и составила 72,8181 рубля.

Как писал NEWS.ru, во вторник, 23 июня, на открытии торгов Московской Биржи курс доллара поднялся до отметки в 69,05 рубля. Американская валюта увеличилась на 0,04%. В то же время курс евро опустился до 77,7175 рубля, уменьшившись на 0,17%. Фондовый рынок в этот день открылся ростом биржевых индексов. Соответствующие показатели МосБиржи поднялись на 0,36%. Индекс достиг отметки в 2773,33 пункта. Показатели РТС выросли на 0,6%, до 1264,34 пункта.