https://static.news.ru/photo/a5a5475c-d4fb-11e9-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Центральный Банк РФ отозвал 12 сентября лицензию на осуществление банковских операций у иркутского ГринКомБанка, занимавшего 410-е место в России по величине активов.

По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлечённого субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.

Уточняется, что кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Как писал News.ru ранее, следственный комитет попросил суд о заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Им грозит до десяти лет колонии.