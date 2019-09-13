Центральный Банк РФ отозвал 12 сентября лицензию на осуществление банковских операций у иркутского ГринКомБанка, занимавшего 410-е место в России по величине активов.
По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлечённого субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала, сообщается на
Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.
Уточняется, что кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Как писал News.ru ранее, следственный комитет попросил суд о заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Им грозит до десяти лет колонии.