ЦБ лишил лицензии два банка и НКО

Центробанк России 12 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса» («ССтБ»), а также у АО НКО «Сетевая Расчётная Палата».
По данным ЦБ РФ, Форбанк и «ССтБ» нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, они допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Во все указанные кредитные организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора,
Ранее NEWS.ru писал, что в России ужесточены требования к организациям, действующим на территории РФ и предоставляющим ипотечные займы. В настоящее время в стране ипотечные займы имеют права выдавать не только банки. Заниматься аналогичным видом кредитования право имеют также организации, которые включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В марте прошлого года кабмин установил правила, согласно которым в список могут быть включены компании, до октября 2019-го выдавшие не менее 200 ипотечных займов.
В соответствии с новыми требованиями, организации должны иметь кредиты в «портфолио». Размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей. Минимальный установленный срок кредита — 36 месяцев.