ЦБ лишил лицензии два банка и НКО

https://static.news.ru/photo/aa4f6840-82fc-11eb-8c61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России 12 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса» («ССтБ»), а также у АО НКО «Сетевая Расчётная Палата».

По данным ЦБ РФ, Форбанк и «ССтБ» нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, они допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во все указанные кредитные организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ужесточены требования к организациям, действующим на территории РФ и предоставляющим ипотечные займы. В настоящее время в стране ипотечные займы имеют права выдавать не только банки. Заниматься аналогичным видом кредитования право имеют также организации, которые включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В марте прошлого года кабмин установил правила, согласно которым в список могут быть включены компании, до октября 2019-го выдавшие не менее 200 ипотечных займов.

В соответствии с новыми требованиями, организации должны иметь кредиты в «портфолио». Размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей. Минимальный установленный срок кредита — 36 месяцев.