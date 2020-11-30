ЦБ готов построить «дамбу»: деньги вкладчиков утекают не туда

Крупнейшие российские банки продолжают терять вкладчиков: россиянам невыгодно держать деньги на депозитах из-за низких ставок. Переток средств из банковской системы в другие формы сбережений наблюдается не один месяц. Центробанку явно не нравится, как россияне распоряжаются теми деньгами, которые раньше «мёртвым грузом» лежали на депозитах. Эксперты указывают, что именно действия ЦБ привели к этой ситуации, теперь же регулятор хочет выступить в качестве того, кто решит проблему. А вот каким образом — разбирался NEWS.ru.

Крупнейшие российские банки десятый месяц подряд сталкиваются с оттоком вкладов населения. В октябре он ускорился: в прошлом месяце россияне забрали с валютных вкладов 1,16 млрд долларов против 1,15 млрд долларов в сентябре. В целом с начала года граждане забрали из банков почти 13 млрд долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны пандемии — в марте — тогда из банков увели 4,5 млрд долларов.

Из октябрьского оттока в 1,16 млрд почти 720 млн долларов пришлись на четыре крупнейших банка страны — ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Часть клиентов снимали деньги с депозитов, но перекладывали их на текущие счета, чтобы тратить на повседневные нужды, а часть — инвестировали.

Вкладчики «слезают» с депозита в связи с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте и ростом интереса к альтернативным инструментам сбережения, отмечают аналитики. Часть россиян перенаправила сбережения на досрочное погашение ипотечных кредитов.

Центробанку эта ситуация явно не по душе. В частности, перенаправление средств вкладчиков из банков на фондовый рынок там назвали одним из основных вызовов, с которым пришлось столкнуться ЦБ.

Регулятор сравнил переток средств с депозитов в инвестиции с вложениями в наличную валюту что, по сути, означает вывод этих денег из российской экономики. Впрочем, в ЦБ признают: это произошло в том числе в результате перехода к мягкой денежно-кредитной политике.

Напомним, за последние 12 месяцев ЦБ снижал ставку рефинансирования шесть раз: с 6,5% в ноябре 2019 до 4,25% в июле 2020 года. Поэтому эксперты не столь скромны в оценке роли регулятора в утечке средств из банковской системы. Только лишь снижение ключевой ставки могло привести к той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, говорит эксперт по личным финансам Михаил Попов.

Отток средств вкладчиков из банков закономерен и был изначально прогнозируем. Обеспокоенность Центробанка данной ситуацией немного запоздалая — регулятор обязан был всё это предвидеть при тотальном снижении ставки рефинансирования и попытке таким образом разогнать экономику за счёт более дешёвых пассивов. По всей видимости, отток средств стал столь существенным, что забеспокоились даже крупные банки, которые могли «пожаловаться» на проблему ЦБ. Михаил Попов эксперт по личным финансам эксперт по личным финансам

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Если посмотреть в целом на международный опыт, то станет очевидным тот факт, что в России был слишком большой перекос в сторону депозитов физлиц, обусловленный с одной стороны низкой финансовой грамотностью населения, с другой — высокими, а потому привлекательными ставками, считает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский.

Именно политика ЦБ по снижению ставки рефинансирования (за которой следуют банковские ставки — прим.) во многом подталкивает людей забирать деньги со вкладов, потому что они там почти ничего не зарабатывают, если брать в расчёт инфляцию. Однако не думаю, что для самого ЦБ это супернегативный фактор, иначе бы он не провоцировал людей обращаться к альтернативным инструментам сбережения. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в начале ноября снизилась до 4,41%, в то время как годовая инфляция уже превысила 4,1%. Интересно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что несмотря на снижение ставки «остаются привлекательными для граждан» и позволяют хранить сбережения в банках с тем, чтобы они не обесценивались от инфляции«. Впрочем, несмотря на всю «привлекательность» депозитов россияне сделали выбор почему-то не в их пользу.

По словам Михаила Попова, слишком низкие ставки по депозитам вынуждают вкладчиков искать новые возможности для инвестиций, а в текущей ситуации это может быть только фондовый рынок. При этом Ян Марчинский не видит ничего плохого в том, что деньги, лежавшие до сих пор «мёртвым грузом» на депозитах, перетекли на фондовый рынок и стали работать на экономику.

Другой вопрос, что государству не слишком нравится, когда наши граждане начинают вкладывать средства в акции и облигации иностранных эмитентов. Был принят целый ряд поправок в законодательство, которые ограничивают доступ начинающих инвесторов к иностранным ценным бумагам. Таким образом государство пытается сохранить деньги внутри российской экономики, — рассуждает эксперт.

Михаил Попов не исключает, что объём инвестиций на фондовом рынке продолжит расти, однако впоследствии многие начинающие инвесторы будут разочарованы. В силу своей финансовой неграмотности они полагают, что инвестиции на фондовом рынке — это тот же депозит, только с большей доходностью.

Но фондовый рынок тем и отличается, что он не стабилен и в ближайшее время может произойти падение котировок. Соответственно, вкладчики потеряют много денег. Будет разочарование, будет негодование, претензии, которые они могут направить в адрес государства и того же Центробанка, мол, зачем вы нас сюда пустили?», — говорит Попов.

Впрочем, ограничивать инвестиции на фондовом рынке и уж тем более диктовать россиянам как распоряжаться их собственными средствами неправильно, уверены эксперты.

Деньги вкладчиков — это их частная собственность и распоряжаться ими человек может по своему усмотрению. Хотя мы видим, что в последнее время очень много принимается законов, которые так или иначе ограничивают свободу человека в распоряжении средствами, а также денежных переводах. Подобная тенденция усилится», — прогнозирует Михаил Попов.

Эксперты не исключают, что ЦБ сейчас пытается отстраниться от ситуации, связанной с утечкой вкладов, с точки зрения того, кто её создал и выступить в качестве того, кто эту проблему будет решать. Если речь идёт только об оттоке вкладов, то решить её совсем просто — Центробанку достаточно повысить ключевую ставку и интерес к депозитам вернётся.

Мы не Европа и не Америка и такая низкая ставка ни к чему другому как к обогащению банкиров не приводит, — собеседник.

По его словам, механизмы кредитования малого бизнеса у нас не развиты, а именно малый и средний бизнес больше других пострадали от последствий пандемии. Другое дело, что регулятору необходимо развивать альтернативные источники заработка для тех, кто хочет сохранить и преумножить свои сбережения. А это уже совсем другой вопрос.