Бюджет Москвы понёс миллиардные потери из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0bb15b30-60e2-11eb-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюджет Москвы потерял порядка 700 млн рублей за время пандемии в 2020 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Из этих денег 200 млрд рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 млрд рублей потрачены на ликвидацию последствий пандемии, работу больниц, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, пояснил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» .

Ещё около 200 млрд рублей — это те расходы, которые власти были вынуждены не потратить, как планировалось до пандемии, а перенести в связи с нехваткой бюджетных денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы не должны «прибедняться», а также выразил надежду, что столице не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом. Путин также выразил надежду, что столица, как и в прошлом году, поможет регионам, нуждающимся в поддержке.