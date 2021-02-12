Будущее пенсий: что сделает с ПФР Андрей Кигим

С Пенсионным фондом России явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что бывший глава Минтруда Максим Топилин, возглавивший в кабинете министров Мишустина ПФР, уйдёт в отставку, и не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян. Им стал Андрей Кигим, ранее на протяжении почти восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования.
У Кигима большой опыт именно в страховой отрасли — за плечами Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности и Российский союз автостраховщиков. Но сможет ли он в новой должности справиться и перестроить на нужный лад такой большой механизм, как ПФР? Ведь что Дроздов, что Топилин, руководившие фондом до него, по сути, стали объектами жёсткой критики во время пенсионной реформы и даже после её завершения. Очевидно, что в ПФР должен был прийти новый человек, не запятнанный скандалами из прошлого. В этой связи Кигим — хороший вариант. Он сможет не только привнести в ПФР свой опыт страховщика-управленца, но и интегрировать многие смежные процессы, так как прежние руководители были от них явно далеки.
Как сообщил NEWS.ru руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, у Мишустина имеются повышенные требования к кадрам, поэтому средние руководители на очень высоких постах ему не сильно интересны. Именно поэтому премьер будет продвигать не одного человека, а много людей на разные должности.
У нас в период нулевых было время расцвета очень средних руководителей. И даже несмотря на то, что с 2008 года начался мировой кризис, в государственной системе на высшем уровне огромное количество очень-очень средних кадров, которые не соответствуют новым историческим задачам. А задачи эти сложные, так как мы находимся не в условиях международного консенсуса, где всё будет как-то более-менее стабильно и нефть будет дорожать.
По его словам, итоги недавнего российского прошлого в сфере пенсий весьма печальны. Пенсионная реформа, по сути, провалена, считает он.
«Либеральная пенсионная реформа оказалась неэффективной, неубедительной, лишённой перспективы и подрывной с точки зрения государства. Повышение пенсионного возраста очень дорого репутационно обошлось руководству страны. Негативные последствия от этого шага далеко ещё не преодолены. Обида общества осталась очень большая. И попытка построить реформу на принципах накопительной системы закончилась крахом», — добавил Колташов.
Он уверен, что сейчас началась стихийная контрреформа, суть которой в том, что мы возвращаемся к системе солидарности поколений, просто потому, что никакой другой системы в качестве национальной пенсионной системы быть не может.
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, Топилин свою функцию «кассира» на пенсионных и государственных деньгах выполнял исправно, и когда власти нужно было что-то срочно сделать — например, обеспечить детские выплаты в преддверии решающего дня голосования по Конституции, — он с этой задачей справлялся.
Уходит он по-хорошему, и, судя по тому, какие места озвучиваются у него сейчас, то властью он доволен. Поэтому возникает вопрос, а зачем туда приходит господин Кигим и что дальше? Сегодняшнюю перестановку нельзя рассматривать в отрыве от тенденций. Скорее всего, речь идёт о реформе, о том, что власть будет форсировать реформу социальных фондов, это во-первых. Но самый главный вопрос — будет ли в рамках этого производиться система социальных выплат вообще?
Мишустин уже заявлял, что пенсионный или объединённый фонд должен превратиться в некое подобие социального казначейства. И здесь важно понять, собирается ли власть менять вообще принципы социальных выплат или нет. Но совершенно ясно, что сегодняшние перестановки — начало реализации более масштабных планов, о которых мы совсем скоро узнаем.
По его мнению, пенсионная реформа — это не решение руководства самого Пенсионного фонда и даже не решение правительства. Все остальные просто администрировали этот процесс.
В свою очередь, директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил NEWS.ru, что Топилин с Мишустиным попросту не сработались.
Здесь речь о слиянии этих фондов, насколько я знаю, о том, что в рамках оптимизации и сокращения этой межведомственной разобщённости их решили как-то слить в одну общую организацию. И Кигим с точки зрения Мишустина подошёл на эту роль лучше, чем Топилин.
Над материалом также работал Артём Афонский.