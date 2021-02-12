Будущее пенсий: что сделает с ПФР Андрей Кигим

С Пенсионным фондом России явно происходит что-то неладное. Сначала стала появляться информация, что бывший глава Минтруда Максим Топилин, возглавивший в кабинете министров Мишустина ПФР, уйдёт в отставку, и не прошло и дня, как правительство официально объявило нового хранителя пенсий россиян. Им стал Андрей Кигим, ранее на протяжении почти восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования.

У Кигима большой опыт именно в страховой отрасли — за плечами Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности и Российский союз автостраховщиков. Но сможет ли он в новой должности справиться и перестроить на нужный лад такой большой механизм, как ПФР? Ведь что Дроздов, что Топилин, руководившие фондом до него, по сути, стали объектами жёсткой критики во время пенсионной реформы и даже после её завершения. Очевидно, что в ПФР должен был прийти новый человек, не запятнанный скандалами из прошлого. В этой связи Кигим — хороший вариант. Он сможет не только привнести в ПФР свой опыт страховщика-управленца, но и интегрировать многие смежные процессы, так как прежние руководители были от них явно далеки.

Как сообщил NEWS.ru руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, у Мишустина имеются повышенные требования к кадрам, поэтому средние руководители на очень высоких постах ему не сильно интересны. Именно поэтому премьер будет продвигать не одного человека, а много людей на разные должности.

У нас в период нулевых было время расцвета очень средних руководителей. И даже несмотря на то, что с 2008 года начался мировой кризис, в государственной системе на высшем уровне огромное количество очень-очень средних кадров, которые не соответствуют новым историческим задачам. А задачи эти сложные, так как мы находимся не в условиях международного консенсуса, где всё будет как-то более-менее стабильно и нефть будет дорожать. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

По его словам, итоги недавнего российского прошлого в сфере пенсий весьма печальны. Пенсионная реформа, по сути, провалена, считает он.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Либеральная пенсионная реформа оказалась неэффективной, неубедительной, лишённой перспективы и подрывной с точки зрения государства. Повышение пенсионного возраста очень дорого репутационно обошлось руководству страны. Негативные последствия от этого шага далеко ещё не преодолены. Обида общества осталась очень большая. И попытка построить реформу на принципах накопительной системы закончилась крахом», — добавил Колташов.

Он уверен, что сейчас началась стихийная контрреформа, суть которой в том, что мы возвращаемся к системе солидарности поколений, просто потому, что никакой другой системы в качестве национальной пенсионной системы быть не может.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, Топилин свою функцию «кассира» на пенсионных и государственных деньгах выполнял исправно, и когда власти нужно было что-то срочно сделать — например, обеспечить детские выплаты в преддверии решающего дня голосования по Конституции, — он с этой задачей справлялся.

Уходит он по-хорошему, и, судя по тому, какие места озвучиваются у него сейчас, то властью он доволен. Поэтому возникает вопрос, а зачем туда приходит господин Кигим и что дальше? Сегодняшнюю перестановку нельзя рассматривать в отрыве от тенденций. Скорее всего, речь идёт о реформе, о том, что власть будет форсировать реформу социальных фондов, это во-первых. Но самый главный вопрос — будет ли в рамках этого производиться система социальных выплат вообще? Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Мишустин уже заявлял, что пенсионный или объединённый фонд должен превратиться в некое подобие социального казначейства. И здесь важно понять, собирается ли власть менять вообще принципы социальных выплат или нет. Но совершенно ясно, что сегодняшние перестановки — начало реализации более масштабных планов, о которых мы совсем скоро узнаем.

Андрей Кигим Артем Коротаев/ТАСС

По его мнению, пенсионная реформа — это не решение руководства самого Пенсионного фонда и даже не решение правительства. Все остальные просто администрировали этот процесс.

В свою очередь, директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил NEWS.ru, что Топилин с Мишустиным попросту не сработались.

Здесь речь о слиянии этих фондов, насколько я знаю, о том, что в рамках оптимизации и сокращения этой межведомственной разобщённости их решили как-то слить в одну общую организацию. И Кигим с точки зрения Мишустина подошёл на эту роль лучше, чем Топилин. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Над материалом также работал Артём Афонский.