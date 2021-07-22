Британские супермаркеты сообщили о нехватке еды

В Великобритании супермаркеты и представители оптовой торговли заявили о невозможности обеспечения стабильных поставок продовольствия. Это произошло из-за нехватки рабочей силы, передаёт Reuters.

Срыв с поставками произошёл по причине ухода сотен тысяч рабочих на вынужденную самоизоляцию по требованию специального приложения, которое отслеживает контакты с заражёнными, отмечается в сообщении.

Из-за того, что произошло колоссальное сокращение штата, транспортные компании не могут вовремя совершить необходимые поставки в супермаркеты по всей стране. Торговые сети отмечают, что покупатели могут столкнуться с проблемой выбора некоторых позиций товаров. Другим же уже пришлось закрыть часть своих магазинов. В свою очередь некоторые заправки и вовсе стали закрываться из-за отсутствия топлива.

Кроме того, ряд местных СМИ опубликовал фото с пустыми полками в супермаркетах. В Лондоне большая часть товаров доступна для покупателей, хотя в некоторых местах не хватало ряда позиций.

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