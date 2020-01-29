https://static.news.ru/photo/7a4f9054-42c8-11ea-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бразилия решила не вступать в ОПЕК. Об этом заявил глава Министерства энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Бенито Альбукерке.

Мы не хотим ограничений, мы хотим увеличить нашу добычу, — заявил министр.

По его словам, Бразилия планирует попасть в первую пятёрку мировых экспортёров нефти. Альбукерке подчеркнул, что этот план не предполагает вступления в ОПЕК или другие организации производителей нефти и газа.

В октябре 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман призвал страну вступить в ОПЕК. Против этого выступила нефтегазовая компания Petrobras и члены бразильского правительства.

Бразильская стратегия — устранить картели, интегрироваться в глобализованную экономику и обеспечить процветание всех народов, а не использовать одни картели против других, — заявлял министр экономики Паулу Гедес, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК обсуждают продление соглашения о сокращения добычи нефти до конца 2020 года.