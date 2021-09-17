Эксперты заявили, что «борщевой набор» как индекс уровня жизни устарел

Эксперты утверждают, что «борщевой набор» устарел и не отражает покупательскую способность россиян. При этом он продолжает дешеветь, во многом из-за сезонности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

C помощью условного борща экономисты оценивают изменения цен на продукты, которые используются в приготовлении продукта. Основной недостаток метода — зависимость от сезонных факторов.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв предлагает подсчитывать отдельно «ядро» индекса потребительских цен, из которого при подсчёте окончательной инфляции исключают все продукты питания, цена на которые сильно колеблется от сезона. Так оценивают финансовую ситуацию в Европе и США. Но переход на такой подсчёт имиджево невыгоден.

Эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что «борщевой набор» понятен большинству россиян и граждан стран СНГ.

При этом руководитель аналитического департамента AMarketsАртем Деев заявил, что «борщевой набор» не является научным или статистическим методом, но он наглядно показывает уровень цен.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина считает, что «борщевой набор» не соотносится с доходами населения и не измеряет покупательскую способность, он не отражает «основную потребительскую корзину» и даже не претендует на это.

Состав «борщевого набора» отражает цены на очень узкий сегмент продовольствия, в него входят только овощи. Это одна из 11 категорий продуктов питания, которые были в составе минимального набора продуктов, на основе которого до 2021 года рассчитывалась величина прожиточного минимума, — сказала Горина.

Ранее Минпромторг сообщил о возможном повышении цен на ряд продуктов. Министерство получило уведомление от сетей магазинов о том, что поставщики повысят цены на мясо и яйца.