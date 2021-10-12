Боррель подтвердил законность контракта Венгрии и «Газпрома»

Заключённый между венгерской энергетической компанией MVM и российской компанией «Газпром» контракт на поставку газа не нарушает европейское законодательство. Об этом в интервью Reuters заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что страны — участницы Евросоюза могут свободно заключать двусторонние соглашения.

Страны-члены могут свободно заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и «Газпромом» нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством, — отметил Боррель.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что соглашение с «Газпромом» обеспечит страну достаточным количеством газа и гарантирует его безопасные поставки в обход «нестабильной Украины». Кроме того, контракт позволит венгерским властям сохранить и поддерживать низкие цены на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» сроком на 15 лет. Согласно ему, страна будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров газа. Поставляться он будет через Австрию и Сербию.