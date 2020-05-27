Борисов: российский экономике нужно уходить от «нефтяной иглы»

https://static.news.ru/photo/dec8cab8-a025-11ea-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: government.ru

Россия должна отказаться от «нефтяной иглы». Только после этого можно будет изменить структуру экономики, переориентировав её на развитие высокотехнологичного производства. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Нам нужно менять финансово-кредитную систему и подходы, менять долгосрочную цель изменения структуры экономики и сдвижку её и уход от «нефтяной иглы», — заявил политик в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума «Иннопром».

Борисов подчеркнул, что бюджет РФ должен быть стабилен и не зависеть от волатильности цен на нефть.

Кроме того, он отметил, что гордиться темпом роста экономики в 1–2% не стоит. Нам нужна траектория в 5–6%. Создание высокотехнологичного производства внутри страны поможет достичь этой цели.

Как писал NEWS.ru, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева считает, что ситуация в российской экономике по многим показателям сейчас выглядит лучше, чем в других странах с развивающимися рынками. По её словам, на это повлияла политика «по предотвращению накоплений уязвимостей», которую проводил ЦБ в предыдущие годы. Благодаря этому были созданы «буферы», которые сейчас используются для стабилизации ситуации.