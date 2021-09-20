Борис Джонсон связал рост цен на газ с восстановлением экономики

Рост мировых цен на газ представляет собой временное явление, связанное с восстановлением мировой экономики после пандемии. Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, вылетевший в США для встречи с президентом Джо Байденом и участия в работе Генассамблеи ООН. Его слова приводит Evening Standard.

Премьер-министр подчеркнул , что спрос на газ вырос во всём мире, что отразилось на ценах, однако британское правительство готово решить эту проблему и полностью уверено в своих поставщиках. Власти также окажут поддержку компаниям, обеспечивающим газом дома британских граждан, пока трудный период не закончится.



Что касается наблюдающегося дефицита с поставками [газа], то он главным образом вызван тем, что глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы. На то, чтобы предложение пришло в соответствие спросу, понадобится время, — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что из-за крайне высоких цен на газ в Европе закрылись пять британских энергетических компаний, ещё 40 могут разориться в ближайшем месяце. К газовым сетям подключены 22 млн домохозяйств в Великобритании: 38% горючего идёт на отопление, а ещё 29% используется в качестве электроэнергии. Почти две трети из этих домохозяйств защищены от повышения цены на газ, так как обслуживающие их компании могут расходовать резервы из подземных газовых хранилищ (ПГХ), накопленные ранее. Сейчас же объём запасов газа в Европе значительно иссяк из-за того, что «Газпром» не хотел увеличивать поставки горючего на фоне запуска «Северного потока — 2».