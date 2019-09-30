https://static.news.ru/photo/f0dbf544-e35c-11e9-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Только 40% россиян читают кредитный договор перед его подписанием, а самые дорогостоящие займы берут люди с низкой финансовой грамотностью. Об этом News.ru сообщила стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, представитель РФ в Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности Анна Зеленцова.

Только 40% читают договор, прежде чем подписывают. То есть 60% не читают и потом удивляются, когда оказывается, что проценты гораздо выше, — рассказала в эксклюзивном интервью News.ru Зеленцова.

По её мнению, большой процент жалоб и споров с финансовыми организациями снимался бы, если бы россияне просто начали читать договоры, которые подписывают. Кроме того, в российском обществе по-прежнему очень низка финансовая грамотность населения и велико количество людей с низкими доходами, которые дорогими займами загоняют себя в долговую ловушку. Зеленцова согласна с международными экспертами, которые считают, что подушка сбережений на непредвиденные обстоятельства должна равняться доходу за три месяца. Но также должны быть и долгосрочные сбережения, например, на будущую пенсию.

У нас такой культуры по разным причинам нет. Во-первых, поколениями люди теряли сбережения. Во-вторых, уровень доверия финансовой системе — это отдельная, очень сложная тема. Горизонт планирования у нас не очень длинный не только у граждан, но и у государства. Поэтому сбережения у нас очень краткосрочные, — считает она.

По её словам, самый низкий уровень финансовой грамотности наблюдается у многодетных семей, самый высокий — у женатых людей с одним-двумя детьми. Проще всего обучать финансовой грамотности школьников. Эксперт считает, что формировать правильные установки с раннего возраста гораздо эффективнее, чем переучивать людей старшего поколения.

Как писал News.ru, сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. В лидеры антирейтинга вышла Ингушетия, где почти 16% портфеля займов являются проблемными. Также высокий показатель зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Туве и Республике Алтай. Эксперты отмечают, что наибольшие проблемы с просрочкой испытывают малообеспеченные регионы страны. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, закредитованность напрямую связана со снижением благосостояния населения.