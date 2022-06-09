«Большая семерка» собралась лимитировать закупки нефти из России Белый дом: страны G7 обсудили возможность введения лимита на закупки нефти из России

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Запад обсуждает возможности установления лимита на нефть, закупаемую в России. Переговоры ведутся на уровне доверенных лиц руководителей государства. В частности, такое обсуждение происходит среди стран G7. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме, пишет РБК.

По его словам, переговоры по вопросам энергетики идут по разным каналам, в том числе в рамках Группы семи (G7), объединяющей в себе Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Их проводят шерпы, доверенные лица руководителей стран-участниц.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть поступала на мировые рынки, поскольку это позолит удержать цены и избежать скачка, способного вызвать мировую рецессию. Однако, по её мнению, Москве следует ограничить доходы от таких продаж.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из РФ 8 марта. Причиной стала спецоперация на Украине. Евросоюз, в свою очередь, 3 июня принял шестой пакет санкций, включающий частичное эмбарго на поставки нефти из РФ.