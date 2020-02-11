https://static.news.ru/photo/86c02f8a-4ca3-11ea-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Компания «Булгаргаз» завершает переговорный процесс с «Газпром экспорт» об уменьшении стоимости поставки газа в Болгарию.

Согласно данным «Булгаргаза», достигнуть соглашения планируется до конца февраля.

Компания также сообщила своим клиентам, что сразу после подписания договора перед Комиссией по энергетическому и водному регулированию Болгарии поставят вопрос о снижении цены на газ для потребителей и пересмотре ценообразования.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.