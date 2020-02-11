Компания «Булгаргаз» завершает переговорный процесс с «Газпром экспорт» об уменьшении стоимости поставки газа в Болгарию.
Согласно данным «Булгаргаза», достигнуть соглашения планируется до конца февраля.
Компания также сообщила своим клиентам, что сразу после подписания договора перед Комиссией по энергетическому и водному регулированию Болгарии поставят вопрос о снижении цены на газ для потребителей и пересмотре ценообразования.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее. Смена точки доставки топлива позволит Софии сэкономить более €40 млн.
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